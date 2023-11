Après M-Pesa et MTN MoMo, Orange lance à son tour sa super application

La Sonatel, qui opère dans cinq pays ouest-africains, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Guinée, Mali et Sénégal, a réalisé un chiffre d’affaires de 1 455 milliards de F CFA en 2022. © JOHN WESSELS/AFP

La Sonatel, filiale du groupe Orange, a lancé la super application « Max It », le 9 novembre, à Dakar. Sékou Dramé, directeur général du groupe sénégalais, décrit l’application comme un outil communautaire, fait par et pour les Sénégalais. Il est accessible en trois langues : français, anglais et wolof. « Nous avons voulu une application qui n’exclut personne », explique le directeur général. L’écosystème est en effet ouvert aux onze millions de clients d’Orange Sénégal, mais aussi à ceux des autres opérateurs de téléphonie, comme Free. L’application a nécessité douze mois de développement en interne.