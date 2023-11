En Algérie, le soutien compliqué du monde du foot à la Palestine

Les championnats algériens de football doivent reprendre ce vendredi 10 novembre, après avoir été interrompus pendant quatre semaines. La Fédération algérienne de football (FAF) avait annoncé la mise en place de cette mesure, sur instruction de l’État, quelques jours après les massacres commis par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier et la violente riposte de Tsahal, afin de soutenir les populations civiles de Gaza. Mais cette reprise sera marquée par une mesure aussi inédite qu’inattendue, celle du huis-clos. D’habitude, l’absence du public dans les stades algériens est la conséquence d’une mesure disciplinaire, notamment des actes de violence commis par des hooligans.

Les compétitions suspendues un mois

Mais aucun incident n’ayant été observé ces quatre dernières semaines, et pour cause, personne ne comprend vraiment cette décision que la FAF et les autorités se sont empressées de ne pas justifier. Ce silence, qui n’a étonné personne en Algérie, a évidemment laissé libre cours à de nombreuses spéculations. Le pouvoir craignait-il, par exemple, de ne pas entendre descendre des tribunes uniquement des slogans en faveur des Gazaouis ? « Le pouvoir n’est pas très populaire, c’est un euphémisme, et dans le contexte actuel, il craint peut-être que des supporters tiennent des propos hostiles à son encontre. Il ne faut pas oublier que les supporters étaient très impliqués dans le mouvement du Hirak. Ce qui interpelle, c’est que ce huis-clos n’a été décrété que pour un week-end. Personne ne comprend vraiment pourquoi », explique une source médiatique ayant requis l’anonymat.

Après la cinquième journée, le championnat de Ligue 1 connaîtra une nouvelle pause, puisque la sélection nationale algérienne recevra la Somalie le 16 novembre à Baraki, dans la banlieue d’Alger et se déplacera trois jours plus tard au Mozambique, dans le cadre des première et deuxième journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. À ce stade, rien n’indique que le huis-clos sera prolongé au-delà du deuxième week-end du mois de novembre. « Mais on peut aussi envisager l’inverse, car ce n’est pas la fédération qui va décider mais l’État », poursuit cette même source.

L’Algérie, qui est historiquement un des principaux soutiens de la cause palestinienne, avait par ailleurs accepté la demande de l’indétrônable Jibril Rajoub, le président du Conseil supérieur palestinien de la jeunesse et des sports et de la Fédération palestinienne de Football (PFA), lequel avait sollicité le pays d’Afrique du Nord pour accueillir les prochains matches officiels des Lions de Canaan, et notamment la rencontre Palestine-Australie, prévue le 21 novembre prochain et comptant pour la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

Cette rencontre avait initialement été fixée au stade Faiçal Al-Husseini, à Al-Ram, dans la banlieue de Ramallah, en Cisjordanie. « La fédération palestinienne a effectué cette demande, et l’État algérien avait très rapidement accepté non seulement que la Palestine joue ses matches en Algérie, mais également de prendre en charge les frais attenants, notamment l’hébergement », explique Salah Bey-Aboud, le responsable de la communication de la Fédération algérienne de football. Celle-ci avait cependant officialisé la nouvelle un peu trop vite, le 16 octobre.

La Palestine ne jouera pas en Algérie

Car la Fifa et la Confédération asiatique de football ont rapidement mis fin à cette hypothèse, le 22 octobre suivant, après s’être référées au règlement en vigueur. Celui-ci stipule que deux sélections d’une même confédération ne peuvent s’affronter que dans un pays appartenant à ladite confédération pour un match officiel. La Palestine ne pourra donc pas recevoir, au printemps 2024, l’Australie, puis le Liban et le Bangladesh sur le sol algérien – et devra être hébergée en Asie.

Plusieurs pays asiatiques avaient proposé d’organiser ce match : l’Arabie saoudite, la Jordanie, l’Indonésie, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Malaisie ou encore le Koweït. C’est finalement le petit émirat qui accueillera les deux sélections au stade International Jaber Al-Ahmad de la ville de Koweït. Le match entre le Liban et la Palestine, le 16 novembre (première journée), a été délocalisé de Beyrouth à Sharjah, en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

L’Algérie avait également précisé qu’elle se tenait prête à accueillir la sélection nationale palestinienne au début du mois de janvier, afin que celle-ci y effectue un stage de préparation et y dispute des matches amicaux (contre l’Iran, les Émirats arabes unis et Hong Kong) en vue de la Coupe d’Asie des nations au Qatar (12 janvier au 10 février 2024). Pourtant, cette possibilité ne semble pas d’actualité, puisque Makram Daboub, le sélectionneur de l’équipe palestinienne, a demandé à sa fédération que son équipe se prépare en Arabie saoudite ou au Qatar, pour des raisons climatiques.