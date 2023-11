La hausse des quotas du FMI, une bonne nouvelle pour l’Afrique ?

Lors des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, à Marrakech, le 12 octobre 2023. © CHRISTOPHE GATEAU/dpa/AFP

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a présenté le 7 novembre une proposition significative : augmenter de 50 % des quotas des pays membres, proportionnellement à leurs parts actuelles. Si cette mesure est approuvée par le Conseil des gouverneurs lors de la revue générale d’ici le 15 décembre 2023, elle aura des implications pour l’économie mondiale.

A lire : Comment le FMI et la Banque mondiale ont viré de bord

Plus de ressources permanentes

Car cette mesure vise à augmenter le capital de l’organisation, diminuant ainsi sa dépendance à l’égard des fonds empruntés. Suite à cette hausse, le recours à des mécanismes de prêts externes, tels que les accords d’emprunts multilatéraux et bilatéraux, ainsi que les nouveaux arrangements d’emprunts (NAE – qui ont doublé en 2021), seraient revus à la baisse. Un changement qui pourrait conduire à une base financière plus durable et prévisible pour le FMI, étant donné que les fonds