Guillaume Soro (à dr.), à Paris, le 17 septembre 2020. © Stéphane de Sakutin/AFP

« Une escouade de policiers ivoiriens dirigée par la procureure générale près la Cour d’appel d’Abidjan » ont-ils attendu Guillaume Soro à sa descente d’avion à Istanbul, le vendredi 3 novembre, à 11h35, comme l’ont affirmé ce jour-là ses soutiens dans un communiqué ? Non. L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne devait-il prendre le vol TK717 au départ de New Delhi, en Inde, comme stipulé dans un autre communiqué diffusé le même jour ? Non. A-t-il été « porté disparu » pendant un certain laps de temps, comme cela est écrit dans ce message portant l’entête de son parti, Générations et peuples solidaires (GPS) ? Là encore, la réponse est non.

Passeport et connexions