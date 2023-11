Au Maroc, deux mois après le séisme : « Tout le monde nous a oubliés »

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, le Maroc était secoué par le séisme le plus puissant de son histoire récente. Bilan : près de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés. Deux mois plus tard, dans la région d’Al Haouz, l’heure est à la reconstruction. Et à une certaine frustration.