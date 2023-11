Au Sénégal, l’odyssée judiciaire d’Ousmane Sonko vers la présidentielle

Outre un véritable imbroglio sur le plan pénal, la situation de l’opposant Ousmane Sonko n’aura cessé de rebondir devant d’autres juridictions. © KIRAN RIDLEY/AFP

Mehdi Ba Publié le 7 novembre 2023 Lecture : 6 minutes.







« Vous avez vu qu’Ousmane Sonko risque de devenir inéligible ? » Nous sommes le 21 décembre 2022, à la terrasse d’un bar-restaurant surplombant l’océan Atlantique, sur la corniche de Dakar. En prononçant cette question, le visage du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, s’illumine d’un sourire gourmand.

De fait, non, nous ne l’avions pas encore vu. Quelques semaines plus tôt, sans tambour ni trompette, celui que nous sommes venus rencontrer pour évoquer les lenteurs du chantier d’Akon City avait déposé une plainte pour diffamation et injure publiques contre le président des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), considéré comme le principal challenger du président Macky Sall – dont nul ne savait alors qu’il renoncerait in fine à briguer un troisième mandat – en vue de la présidentielle prévue le 25 février 2024.