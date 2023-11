Une personne issue de l’immigration débarque du Geo Barents après avoir été secourue par ce navire de Médecins sans frontières (MSF), au port de Gênes, en Italie, en octobre 2023. © Mauro Ujetto / NurPhoto / NurPhoto via AFP.

Face à l’afflux inédit de personnes traversant la Méditerranée dans l’espoir de trouver une meilleure vie en Europe, l’Italie va ouvrir en Albanie, un État non-membre de l’UE, deux centres pour accueillir des migrants sauvés en mer, en vertu d’un accord signé le 6 novembre à Rome par la Première ministre Giorgia Meloni avec son homologue Edil Rama.

Ces deux centres gérés par l’Italie, opérationnels au printemps 2024, pourront accueillir jusqu’à 3 000 migrants, soit environ 39 000 par an selon les prévisions, selon un document communiqué par les services du gouvernement.

Ces « deux structures d’entrée et d’accueil temporaire des immigrés sauvés en mer » permettront de « mener rapidement les procédures de traitement des demandes d’asile ou les éventuels rapatriements ».

Ni mineurs, ni femmes enceintes, ni personnes vulnérables

Dans le centre de premier accueil et de triage situé au port de Shengjin (nord) auront lieu les procédures de débarquement et d’identification, tandis que le centre de Gjader, une localité située à une vingtaine de kilomètres, sera chargé des procédures ultérieures. Les deux centres, placés sous juridiction italienne, bénéficieront de la collaboration des forces de police albanaises pour les activités de sécurité et de surveillance.

Cet accord italo-albanais « ne concerne pas les mineurs, les femmes enceintes, et les personnes vulnérables », a précisé Meloni lors de déclarations à la presse au siège du gouvernement au côté de Rama.

Les flux migratoires ont quasiment doublé

L’Italie, confrontée à un afflux de migrants depuis janvier (145 000 contre 88 000 en 2022 sur la même période), a fait appel à la solidarité de ses partenaires européens, sans grand résultat jusqu’ici.

« Si l’Italie lance un appel, l’Albanie répond présente », a affirmé Edil Rama, s’attirant le soutien de Meloni pour entrer dans l’Union européenne. « L’Albanie confirme qu’elle est un pays ami et bien qu’elle ne fasse pas encore partie de l’UE elle se comporte comme si elle était un État membre », a-t-elle affirmé. « Je suis fière que l’Italie soit depuis toujours au nombre des pays soutenant l’élargissement aux Balkans occidentaux ».

L’Italie est le premier partenaire commercial de l’Albanie, et les échanges entre les deux pays représentent 20 % du PIB albanais.

« Violation du droit international »

L’opposition au gouvernement de coalition entre l’extrême droite et la droite dirigé par Meloni s’est élevée contre la signature de cet accord instituant « une véritable déportation en violation flagrante du droit international », selon les mots du député de l’Alliance des Verts et de la gauche Angelo Bonelli.

« Le principe du non-refoulement est clair et ne peut pas être contourné. Nous ne pouvons pas tolérer que le droit d’asile soit vidé de sa substance à travers des accords prévoyant de déplacer des personnes dans un pays hors UE sans garanties suffisantes pour leurs droits fondamentaux », a-t-il dénoncé.

