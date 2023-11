Comment Mohammed VI veut tourner la façade atlantique du Maroc vers le continent

Thème phare du discours prononcé par le roi à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte de 1975, le développement du « versant atlantique » marocain est plus que jamais une priorité à la fois économique et géopolitique. Retour sur les principaux projets en cours à Dakhla et dans les provinces du Sud.