[Série] San Pedro, l’autre cœur battant de la Côte d’Ivoire

San Pedro, en Côte d’Ivoire. © Montage JA; Aïssatou Diallo

C’était une des grandes ambitions de Félix Houphouët-Boigny : faire de San Pedro un pôle économique régional et un des moteurs du développement de la Côte d’Ivoire.

Malgré la volonté du père de l’indépendance ivoirienne, la ville portuaire a connu un bref essor avant de stagner. Projets ambitieux à l’abandon, infrastructures locales débordées par les vagues de travailleurs venus y trouver l’espoir d’une vie meilleure… Petit village de pêcheur à l’origine, San Pedro devient l’une des villes les plus peuplées de Côte d’Ivoire.

Un port en pleine expansion

Ces dernières années, la cité portuaire connaît un certain renouveau. L’État y a investi dans la construction de différentes infrastructures : université, palais de justice, prison… Mais c’est surtout à son port, le premier mondial en matière d’exportation de cacao, qu’elle doit sa renaissance. En plein expansion, plusieurs entreprises du secteur cacaoyer y ont installé leurs usines.

À quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui démarrera le 13 janvier en Côte d’Ivoire, San Pedro – qui accueillera plusieurs matchs – est en chantier. Les artères principales sont en cours d’élargissement. Le stade Laurent-Pokou, des stades d’entraînement et une cité de la CAN ont aussi été construits.

Nouvelle élection municipale

La rénovation de la route côtière permettra également de rallier Abidjan en quatre heures environ. Soit deux fois moins de temps qu’il y a quelques années. Un changement majeur, dont beaucoup espèrent qu’il attirera les touristes sur les plages de la région. Cette année, San Pedro a rejoint l’association des plus belles baies du monde. Un label symbolique, sur lequel veulent capitaliser les autorités pour promouvoir cette destination.

San Pedro est aussi en pleine mutation sur le plan politique. Remportée de seulement trois voix par la candidate indépendante Nakaridja Cissé, l’élection municipale du 2 septembre va être rejouée en raison d’un recours de ses adversaires auprès du Conseil d’État. Le nouveau scrutin, très attendu, se tiendra le 2 décembre.

