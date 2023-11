En Côte d’Ivoire, comment San Pedro s’est transformée pour devenir tendance

Le stade de San Pedro, ici en 2023, abritera certains matchs de la Coupe d’Afrique des nations en 2024. © Montage JA : Nabil Zorkot.

SAN PEDRO, L’AUTRE CŒUR BATTANT DE LA CÔTE D’IVOIRE (2/3) – La légende dit que San Pedro aurait été acheté par Félix Houphouët-Boigny au Liberia voisin. Il n’en est rien. En revanche, c’est bien au premier président de la Côte d’Ivoire que l’on doit la construction du port de San Pedro dès l’indépendance du pays, en 1960.

Inauguré douze ans après, celui-ci a été au cœur d’un programme d’aménagement et d’intégration de la région voulu par Houphouët-Boigny. Une route reliant Abidjan à San Pedro est construite, permettant à l’ancien village de pêcheur de connaître un essor économique et attire une main d’œuvre toujours plus nombreuse, d’autant que d’autres projets d’infrastructures locales sont également initiés dans la nouvelle ville portuaire.