Joseph-Antoine Bell et Samuel Eto’o, deux lions pour une seule arène

Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, et celui de l’Office national des infrastructures et des équipements sportifs, Joseph-Antoine Bell, sont de nouveau à couteaux tirés. Au cœur du débat : la gestion des stades hérités de la CAN 2022.