Guerre Israël-Hamas : le Tchad rappelle son chargé d’affaires de Tel-Aviv

Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, à N’Djamena, le 11 août 2023. © DENIS SASSOU GUEIPEUR/AFP

Mathieu Olivier Publié le 6 novembre 2023







Le Tchad est le premier pays africain à franchir le pas et à rappeler son principal représentant diplomatique en Israël. Ce 4 novembre, les autorités tchadiennes ont ainsi annoncé qu’elles rappelaient leur chargé d’affaires en poste à Tel-Aviv. Un geste de protestation contre la situation dans la bande de Gaza, où l’armée israélienne a engagé une opération militaire visant le Hamas palestinien.

« Le Tchad suit avec la plus grande attention et inquiétude la situation au Moyen-Orient, notamment les vagues de violences meurtrières sans précédent dans la bande de Gaza. Face à cette tragédie, le Tchad condamne la perte des vies humaines de nombreux civils innocents et appelle à un cessez-le-feu conduisant à une solution durable de la question palestinienne », a expliqué le ministère tchadien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Premier pays africain

Alors que le conflit opposant Israël au Hamas dure depuis presque un mois et que l’armée israélienne poursuit des opérations très critiquées dans la bande de Gaza, aucun pays africain n’avait encore rappelé son représentant en Israël. Jusqu’ici, seuls le Chili, la Colombie, la Bolivie, le Honduras, la Jordanie, Bahreïn et la Turquie avaient pris une telle décision.

L’actualité au Proche-Orient met un coup d’arrêt à la volonté tchadienne de développer ses échanges avec Israël. Le Tchad avait rétabli ses relations diplomatiques avec Tel-Aviv en 2019 – elles étaient suspendues depuis 1972 – alors qu’Idriss Déby Itno était encore à la tête du pays. Le rapprochement avait notamment eu lieu grâce à l’activisme de l’un des fils du président, Abdelkerim Idriss Déby, mais aussi d’Ahmed Kogri, patron de l’Agence nationale de sécurité (ANS, les services de renseignement).

Ce dernier s’était en effet rapproché de Tel-Aviv ces dernières années, cherchant à approfondir la collaboration technique avec ses homologues israéliens. Dans la foulée, Tchadiens et Israéliens négociaient l’ouverture d’une ambassade du Tchad à Tel-Aviv. Elle a ouvert ses portes en février 2023, inaugurée par le président Mahamat Idriss Déby Itno et le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.

Cette politique pro-israélienne n’était toutefois pas du goût de tous à N’Djamena. Dès 2020, alors que les négociations pour l’ouverture d’une ambassade n’étaient qu’à leurs débuts, le ministère des Affaires étrangères avait ainsi précisé dans un communiqué que « la reprise des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël n’entam[ait] aucunement la position du Tchad sur la question de la Palestine et des territoires arabes occupés ».