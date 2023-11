Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema soigne son image auprès de l’armée

Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec les Forces de défense et de sécurité, le 4 novembre 2023. © Présidence de la République gabonaise

Jeanne Le Bihan Publié le 6 novembre 2023 Lecture : 3 minutes.







Lui qui l’avait mis de côté pour adopter un costume plus politique a finalement repassé le treillis. Pour son discours devant les forces de défense et de sécurité gabonaises, le 4 novembre, Brice Clotaire Oligui Nguema tenait plus du militaire haut gradé que du président de la transition, prêt à galvaniser les différents corps d’armée présents. Si l’allocution n’a pas été retransmise au grand public, un communiqué indique que plusieurs ministres ont assisté à l’événement, ainsi que les principaux membres de la junte qui a pris le pouvoir le 30 août.