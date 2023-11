Des délégués assistent à l’ouverture du forum commercial États-Unis-Afrique subsaharienne sur l’avenir de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (Agoa) à Johannesburg, le 3 novembre 2023. © SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Romain Chanson - à Johannesburg Publié le 6 novembre 2023 Lecture : 6 minutes.







L’incertitude n’est jamais bonne pour le commerce. C’est pourtant dans un climat de doute que le forum Agoa s’est tenu du 2 au 4 novembre en Afrique du Sud. La loi Agoa, pour African Growth and Opportunity Act, offre aux 35 pays d’Afrique subsaharienne éligibles, des exemptions de tarifs douaniers sur 6 800 produits exportés vers les États-Unis. Adoptée en 2000 et plusieurs fois prolongée, elle doit arriver à son terme en septembre 2025. Va-t-elle être maintenue, quand sera-t-elle reconduite, et sous quelle forme ? Les pays africains sont impatients de savoir.

