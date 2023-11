En Côte d’Ivoire, le port de San Pedro en pleine expansion

Sacs de cacao dans les entrepôts de SAF Cacao à San Pedro, le 4 novembre 2016. © Montage JA; REUTERS/Ange Aboa

L’odeur des fèves de cacao broyées se fait sentir dès l’entrée à San Pedro par la route côtière. De part et d’autre du fleuve se tiennent des usines de transformation et de commercialisation de l’or brun. Les plus grandes entreprises du secteur sont là. Cargill, le géant américain de négoce de cacao, la Société Africaine de Cacao (Saco), la société libanaise Ivory Cocoa Products (ICP), Choco Ivoire SA…