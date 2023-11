Décès d’Henri Lopes, écrivain et ancien Premier ministre du Congo

Henri Lopes, écrivain et ancien Premier ministre de RDC, ici en 2011. © ULF ANDERSEN / Ulf Andersen / Aurimages via AFP.

Nicolas Michel Publié le 3 novembre 2023 Lecture : 1 minute.







Resteront, sans doute, les titres ciselés de ses livres : Le pleurer-rire (1982), Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres gaulois (2003), Le lys et le flamboyant (1997), Une enfant de Poto-Poto (2012), Le chercheur d’Afriques (1990), Il est déjà demain (2018) ou encore Sur l’autre rive (1992).

Sur l’autre rive, Marie-Joseph-Henri Lopes, plus connu sous son nom de plume Henri Lopes, y repose désormais. Celui que l’on appelait toujours l’ambassadeur Henri Lopes est décédé à Suresnes, en France, ce 2 novembre 2023. Il était né à Léopoldville en 1937, avait étudié entre Brazzaville (Congo) et Bangui (Centrafrique) avant de poursuivre des études supérieures à Nantes et Paris (France).

Diplomate dans l’âme

Puis, il avait enseigné à l’École normale supérieure de l’Afrique centrale à partir de 1965, à Brazzaville, comme professeur d’histoire. Quatre ans plus tard, il était appelé à assumer des