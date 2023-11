Kigali accueille le monde du tourisme, sur fond de reprise du secteur

Le président rwandais, Paul Kagame, lors du Sommet mondial du tourisme et du voyage, à Kigali, le 2 novembre 2023. © Flickr / Paul Kagame

Salimata Koné Publié le 3 novembre 2023 Lecture : 2 minutes.







Alors que le Rwanda accueille jusqu’au 3 novembre le 23e Sommet mondial du tourisme et du voyage, une première sur le continent – le sommet s’est ouvert le 1er novembre en présence de Paul Kagame et plusieurs personnalités influentes du continent devaient se succéder pour mettre en avant les atouts de leurs pays respectifs –, le World Travel and Tourism Council (WTTC) publie pour l’occasion un rapport sur l’état de santé du secteur en Afrique.