D’Abidjan à Ouagadougou, AGL mise sur Asta-Rosa Cissé pour connecter l’Afrique de l’Ouest

Diplômée en finances et en management, à Paris et à Barcelone, cette Ivoirienne est la première femme à occuper un tel poste au sein d’Africa Global Logistics, anciennement détenu par le groupe Bolloré et désormais propriété de MSC.