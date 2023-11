Plus de jeunes, plus d’hommes, les Sénégalais ont bien changé en dix années

Au Sénégal, il y a désormais 102,6 hommes pour 100 femmes. © JOHN WESSELS/AFP

Théo du Couëdic - à Dakar Publié le 2 novembre 2023 Lecture : 3 minutes.







Le dernier recensement datait de 2013. Le 31 octobre 2023, une centaine de personnes – des journalistes, des économistes et des statisticiens rattachés à des ministères, des professeurs d’université, des leaders religieux… – se sont déplacées au Radisson de Dakar pour découvrir en avant-première le rapport préliminaire du recensement général de la population et de l’habitat, mené du 15 mai au 14 juin dernier par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).