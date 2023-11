Au Tchad, un accord trouvé pour le retour de Succès Masra

L’économiste tchadien Succès Masra, président du parti Les Transformateurs. © Francois Grivelet pour JA

Jeune Afrique Publié le 1 novembre 2023 Lecture : 2 minutes.







« Un accord de principe » a été signé à Kinshasa « entre le gouvernement de la transition (…) et le parti politique Les Transformateurs » pour « permettre le retour au Tchad » de son président Succès Masra, a annoncé dans un communiqué le président de la RDC, Félix Tshisekedi, facilitateur de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) pour le processus de transition au Tchad.

Rien n’a filtré du contenu de l’accord ni sur la date du retour de Succès Masra. Comme plusieurs autres leaders de l’opposition, il avait été contraint de fuir son pays quelques jours après que le pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno eut fait réprimer violemment des manifestations de l’opposition le 20 octobre 2022.

Entre une cinquantaine, selon les autorités, et au moins 300 personnes, selon des ONG et l’opposition, avaient péri, pour la quasi-totalité des jeunes hommes et des adolescents tués par les balles des policiers et militaires à N’Djamena, selon des ONG nationales et internationales.

« Chacun a fait un pas vers l’autre »

Puis d’importantes vagues d’arrestations avaient conduit au moins 600 jeunes, dont 80 enfants, dans une sinistre prison en plein milieu du désert, où ils avaient été condamnés pour la plupart à de la prison ferme dans un procès de masse sans avocat, avant d’être graciés par Mahamat Idriss Déby Itno.

L’accord, qui prévoit aussi de permettre le retour « de tous ceux qui avaient eu à quitter le territoire tchadien », a été signé par Félix Tshisekedi,, Succès Masra et Abderaman Koulamallah, ministre tchadien de la Réconciliation.

« Une question d’heures, de jours », a simplement dit à la presse Succès Masra quant à la date de son retour, ajoutant : « Chacun a fait un pas vers l’autre » et « je crois que le peuple tchadien est en train de faire un pas vers la justice et l’égalité ». « Il ne peut y avoir de paix sans une véritable démocratie qui permet l’expression libre du suffrage universel », a commenté Abderaman Koulamallah, saluant « le courage » de Succès Masra, « un homme libre ».

Le 8 octobre dernier, au moins 72 jeunes membres ou sympathisants des Transformateurs, qui préparaient le retour annoncé de Succès Masra, avaient été arrêtés à N’Djamena et sont, depuis, détenus au secret, selon l’ONG internationale Human Rights Watch (HRW), qui accuse le pouvoir militaire de continuer « de limiter la dissidence politique ».

(Avec AFP)