Tshisekedi chez Sassou Nguesso : récit d’une charge diplomatique très calculée

Le président congolais Félix Tshisekedi, le 26 octobre à Kintélé. © Présidence de RDC

Jeune Afrique Publié le 31 octobre 2023







Si le Sommet des trois bassins, qui s’est tenu à Kintélé, aux portes de Brazzaville, du 26 au 28 octobre, a été une réussite en matière d’organisation, de participation et, si l’on en croit le communiqué final, d’inclusivité Sud-Sud, l’interprétation toute personnelle qu’en a donnée la présidence de la République démocratique du Congo a laissé pantois la plupart des délégués.

« Macron n’en croit pas un mot »

Publié le 29 octobre, un message de la cellule de communication de Félix Tshisekedi affirme en effet que ce sommet de trois jours a été convoqué « dans le but d’établir des synergies et de favoriser la solidarité entre le Brésil, l’Indonésie et la RD Congo, les trois gardiens des plus grandes réserves de forêts, de tourbières et de biodiversité du monde ».