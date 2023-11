Siya Kolisi, le rugby et Mandela : dix choses à savoir sur le capitaine des champions du monde

© Montage JA : Icon Sport

Alexis Billebault Publié le 2 novembre 2023 Lecture : 4 minutes.







DIX CHOSES À SAVOIR SUR – Avec Bongi Mbonambi, Faf de Klerk, Cheslin Kolbe, Handré Pollard et quelques autres, Siya Kolisi est entré dans le cercle très fermé des joueurs qui ont remporté à deux reprises la Coupe du monde de rugby. À 32 ans, le capitaine des Springboks d’Afrique du Sud rejoint ses compatriotes Os du Randt et François Steyn, qui avaient réussi à remporter la Coupe Web Ellis, respectivement en 1995 et 2007, et 2007 et 2019. Le 3e ligne sud-africain, qui va désormais évoluer au Racing 92 (France), a déjà marqué l’histoire du rugby international, et ne compte pas s’arrêter là…