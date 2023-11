Les dix débats qui agiteront le sommet de l’Agoa en Afrique du Sud

Cérémonie d’ouverture du 18e forum de l’African Growth and Opportunity Act (Agoa) à Abidjan, le 5 août 2019. © ISSOUF SANOGO/AFP

Julian Pecquet Publié le 1 novembre 2023 Lecture : 10 minutes.







Depuis un quart de siècle, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (African Growth and Opportunity Act – Agoa) est la pierre angulaire des relations économiques entre les États-Unis et le continent. Et depuis mars dernier, le corps diplomatique africain à Washington s’est associé aux milieux d’affaires américains et africains pour former l’Alliance pour le renouvellement et l’amélioration de l’Agoa (Area), afin de soutenir le renouvellement immédiat et à long terme du programme, moyennant quelques améliorations techniques ciblées. Mais aujourd’hui, ces relations traversent quelques turbulences.