Sahara occidental : cinq questions pour comprendre l’attaque de Smara

Véhicules de l’armée du Polisario. © Montage JA : DR

Rym Bousmid Publié le 31 octobre 2023 Lecture : 5 minutes.







LE DÉCRYPTAGE DE JA – Le 30 octobre, après un trajet de plus de vingt heures depuis Laâyoune, l’ambulance transportant le cercueil de Hamza Jeafri est arrivée à Sidi Yahya El Gharb, aux environs de Kénitra, où réside sa famille. Ce jour-là, un petit cortège, encadré par les forces de l’ordre, est venu rendre un dernier hommage au jeune homme, seule victime de l’attaque de Smara, survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre et qui a aussi fait trois blessés. La nature des cibles et le timing de cette attaque – revendiquée, depuis, par le Polisario – , font entrer le conflit entre le Maroc et le mouvement indépendantiste dans une nouvelle phase.