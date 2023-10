À Gaza sous les bombes, l’armée israélienne dit progresser « méthodiquement »

Char israélien à la frontière avec la bande de Gaza, le 30 octobre 2023. © JACK GUEZ / AFP.

L’armée israélienne a lancé la « troisième phase » de son opération militaire contre le Hamas, en représailles de l’attaque du 7 octobre. « Tsahal a étendu son entrée terrestre dans la bande de Gaza, elle le fait par étapes mesurées et très puissantes, en progressant méthodiquement », a dit le 30 octobre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Jonathan Conricus, a confirmé ce 31 octobre au matin que « les troupes israéliennes se trouvent dans différentes parties du nord de la bande de Gaza ». « Nous avons fait entrer des véhicules lourdement blindés, des chars, des véhicules blindés de combat, des bulldozers », a-t-il ajouté, ajoutant comprendre que la situation [humanitaire] est difficile mais ce n’est pas de notre fait ».

Pas de cessez-le-feu

Les 2,4 millions d’habitants de Gaza sont soumis à des bombardements permanents depuis le 9 octobre et à un « siège complet » qui les prive de livraison d’eau, de nourriture et d’électricité. « La poignée de convois autorisés via Rafah n’est rien comparé aux besoins de plus de 2 millions de personnes piégées à Gaza », a dénoncé le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) Philippe Lazzarini. Il a réclamé un « cessez-le-feu humanitaire immédiat devenu une question de vie ou de mort pour des millions de personnes ».

Le Hamas affirme que 8 306 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre. « Près de 70 % des personnes tuées sont des enfants et des femmes. Il ne peut s’agir de “dommages collatéraux” », a déploré Lazzarini. La situation des hôpitaux inquiète aussi, alors que des milliers de civils s’y sont réfugiés.

Cette éventualité est totalement exclue par Netanyahou. « Les appels à un cessez-le-feu sont des appels à se rendre face au Hamas. Cela ne se produira pas », a-t-il asséné. Pour Washington, son allié, un cessez-le-feu n’est pas « la bonne réponse pour l’instant », a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, qui préconise plutôt des « pauses humanitaires ».

Aide humanitaire bloquée

Pour l’heure, des tonnes d’aide s’entassent au poste-frontière de Rafah, séparant l’Égypte de Gaza, en attendant d’être inspectées par Israël, selon un responsable américain ayant requis l’anonymat. Seuls 117 camions d’aide sont arrivés depuis le 21 octobre à Gaza, déjà soumis à un blocus israélien depuis 2007 et la prise de pouvoir du Hamas, selon le dernier décompte de l’ONU le 30 octobre matin. L’organe du ministère israélien de la Défense supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens, le Cogat, a indiqué le 31 octobre que 39 autres camions étaient arrivés en début de semaine.

Le Croissant-Rouge palestinien a fait état le même jour de nouvelles frappes aux abords de l’hôpital al-Quds. « Le bâtiment tremble et les civils déplacés ainsi que les équipes au travail sont en proie à la peur et à la panique », a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter). Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux pour cacher armes ou combattants, ce que le mouvement islamiste dément.

À Gaza, les médecins « opèrent à même le sol » et pratiquent des césariennes ou des « amputations de gamins sans anesthésie » du fait du manque de médicaments, a dénoncé Médecins du monde (MDM). En raison d’un manque d’eau potable, « les gens boivent de l’eau de mer, les gens de mon équipe ont des diarrhées, leurs gamins dans quelques jours seront déshydratés », a ajouté le vice-président de l’ONG, Jean-François Corty.

(avec AFP)