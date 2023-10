Présidentielle à Madagascar : entre Rajoelina et ses opposants, l’escalade des tensions continue

Le général Richard Ravalomanana devient président par intérim le 27 octobre 2023. © DR

James Ramarosaona Publié le 31 octobre 2023 Lecture : 5 minutes.







Dans la seule journée du 27 octobre – et à un peu plus de deux semaines du premier tour de la présidentielle -, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), présidée par Florent Rakotoarisoa, a rendu quatre décisions, dont la plus remarquable est le revirement dans les attributions de la fonction de président par intérim : celle-ci revient désormais à Richard Ravalomanana – élu à la tête du Sénat lors d’une session extraordinaire le 13 octobre dernier.