Au procès de la dette cachée, Iskandar Safa, l’homme qui n’avait rien vu

Iskandar Safa, homme d’affaires franco-libanais, PDG de Privinvest. © Andrew TESTA/PANOS-REA

Olivier Holmey - à Londres Publié le 31 octobre 2023 Lecture : 7 minutes.







« Chaque fois que vous posez une question, la réponse est non : je n’ai pas vu ce document. » La formule d’Iskandar Safa a le mérite d’être claire. Et elle résume parfaitement son témoignage devant la Haute Cour de justice de Londres. L’air peiné, l’homme d’affaires franco-libanais a, les 25 et 26 octobre, nié en bloc toute connaissance des documents versés au dossier de la « dette cachée » du Mozambique.

Courriels, relevés bancaires, tableurs Excel… Iskandar Safa n’a rien vu, rien su des dizaines de documents à charge que Jonathan Adkin, l’avocat du gouvernement mozambicain, lui a présenté durant un contre-interrogatoire de six heures.