À l’ONU, le Sahara occidental au cœur d’une bataille acharnée entre Omar Hilale et Amar Bendjama

Pour ces diplomates marocain et algérien, l’ONU est devenue un ring de boxe, où ils échangent uppercuts et directs du droit. Au centre de leurs échanges, un sujet revient plus souvent que les autres : la question du Sahara.