Entre Ibrahim Traoré et la société civile, un 31-Octobre sous haute tension

Le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition © Présidence du Faso

Jeune Afrique Publié le 27 octobre 2023 Lecture : 4 minutes.







Cet article a été mis à jour après l’interdiction de la manifestation prévue le 31 octobre par les autorités de Ouagadougou.

Depuis le 24 octobre 2023, le pouvoir en place à Ouagadougou et les partisans d’Ibrahim Traoré font diffuser un spot publicitaire appelant les Burkinabè, « dignes filles et fils » du pays, à honorer « la mémoire » des « héroïnes et héros », morts pour la défense et la liberté de la « chère patrie ». Du 26 au 31 octobre, trois activités sont proposées dans le cadre de cette mobilisation : le nettoyage de lieux publics, des offices religieux pour la paix et le repos des âmes des disparus, ainsi qu’un dépôt de gerbe au monument des Héros situé à Ouaga 2000.