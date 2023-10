Haute couture, seconde main, transformation… La mode africaine face à ses défis

Défilé Imane Ayissi à la Fondation Mona Bismarck, Paris, le 2 juillet 2018. © Camille Millerand pour JA

Salimata Koné Publié le 31 octobre 2023 Lecture : 5 minutes.







L’avenir de la mode sera-t-il africain ? Dans son premier rapport sur la mode africaine, intitulé L’Afrique, prochain champion de la mode, publié le 26 octobre, l’Unesco dépeint les potentialités d’une industrie en plein essor et pourvoyeuse d’emplois. L’habillement serait le deuxième secteur le plus important derrière l’agriculture, selon l’institution. Avec une valeur nette estimée à 31 milliards de dollars (environ 29,3 milliards d’euros), en 2020, le marché de l’habillement et de la chaussure en Afrique subsaharienne reste pourtant largement sous-exploité.