Le chef de la gauche radicale française Jean-Luc Mélenchon, en visite à Kinshasa le 26 octobre, a apporté un soutien appuyé à la République démocratique du Congo face au Rwanda dont il a condamné les « agissements » et les « visées expansionnistes » dans l’est congolais.

« J’ai voulu réaffirmer la fraternité qui est la nôtre à l’égard du peuple congolais, dans un moment où il rencontre une difficulté qui est totalement importée », a déclaré Jean-Luc Mélenchon à l’issue d’un entretien avec le président de RDC Félix Tshisekedi. « Il était temps », selon lui, de rappeler cette fraternité « et la condamnation des agissements qui perturbent la vie démocratique de ce pays, puisque la reprise des activités militaires d’agression se déroule au moment où la RDC organise ses élections présidentielles ».

Pour Jean-Luc Mélenchon, le regain d’activité de la rébellion, « articulée par le voisin rwandais », relève d’ « une volonté délibérée de perturber (…) le fonctionnement de la démocratie au Congo » et de remettre en cause sa « souveraineté ». « Je souhaite, a-t-il dit, qu’on en revienne le plus vite possible au cessez-le-feu (…) et que le Rwanda abandonne les visées expansionnistes qu’on a entendu prononcer par le président [rwandais, Paul] Kagame ».

Invité par une université, Mélenchon est arrivé le 24 octobre en RDC pour un séjour d’une semaine, accompagné d’une délégation de trois députés de son mouvement, La France Insoumise.

Ces trois élus, Nadège Abomangoli, Arnaud Le Gall et Carlos Martens Bilongo, sont « signataires d’une proposition de résolution devant le Parlement français, qui condamne les intrusions et les exactions qui sont faites par le Rwanda ici, sur le territoire de la RDC », a rappelé Jean-Luc Mélenchon. De retour en France, ils ont l’intention de reprendre leurs interventions pour que leur proposition de résolution soit présentée devant l’Assemblée nationale », a-t-il poursuivi, en souhaitant que « la condamnation que la France pourrait apporter » par cette résolution « fasse se ressaisir le Rwanda ».

