Affaire Martinez Zogo : les secrets (et les zones d’ombre) du rapport d’enquête

Proche à la fois du peuple et des cercles du pouvoir, le directeur d’Amplitude FM, Martinez Zogo, a été retrouvé mort le 22 janvier 2023. © DR

Franck Foute - À Yaoundé Publié le 31 octobre 2023 Lecture : 9 minutes.







Ce sont des milliers de pages qui racontent dans le détail les événements ayant conduit à l’assassinat du journaliste Martinez Zogo, enlevé le 17 janvier 2023 et retrouvé mort cinq jours plus tard. Ce volumineux rapport a été produit en trois exemplaires. Le premier est conservé au ministère délégué à la Défense, le deuxième au secrétariat d’État auprès du Ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie (SED), et le troisième – celui auquel les parties prenantes dans l’affaire ont eu accès et à partir duquel le juge Sikati Kamwo mène son instruction – au Tribunal militaire de Yaoundé.