Anatomie d’une fraude : le Nigeria sauvé de la déroute économique

The Royal Court of justice (London)© Adobe Stock The Royal Court of justice (London) © Adobe Stock

Olivier Holmey Publié le 28 octobre 2023 Lecture : 7 minutes.







« Ce verdict historique démontre sans équivoque que les nations ne peuvent plus être tenues en otage par des manœuvres économiques conspirationnistes entre entreprises privées et individus corrompus au sein de l’administration, qui cherchent à exploiter et endetter les pays qu’ils prétendent servir et protéger. » Le ton est solennel : le président nigérian Bola Tinubu vient d’apprendre la décision du juge Knwoles de la Haute Cour d’Angleterre concluant que Process & Industrial Developments Ltd (P&ID) avait perpétré une fraude de plusieurs milliards de dollars aux dépens du Nigeria. Cette décision conclut une décennie de litiges majeurs entre l’État d’Afrique de l’Ouest et cette petite entreprise offshore.