Des chars israéliens dans Gaza : prélude à une offensive redoutée

Capture d’écran tirée d’une vidéo diffusée par l’armée israélienne le 26 octobre 2023 montre un « raid ciblé » dans le nord de Gaza avec des chars et de l’infanterie. © Israeli Army / AFP

Jeune Afrique Publié le 26 octobre 2023 Lecture : 2 minutes.







Israël a annoncé le 26 octobre être entré quelques heures avec des chars dans la bande de Gaza, pour « préparer le champ de bataille » d’une offensive terrestre, au 20e jour de sa guerre contre le Hamas. Cette probable opération, promise à maintes reprises depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre, inquiète une grande partie de la communauté internationale.

« Durant la nuit, l’armée a mené un raid ciblé avec des chars dans le nord de la bande de Gaza, dans le cadre de ses préparatifs pour les prochaines étapes du combat », selon un communiqué du porte-parole militaire. Les soldats « ont quitté la zone » à la fin de l’opération, a-t-il assuré.

Selon des images en noir et blanc rendues publiques par l’armée israélienne, des véhicules blindés et des bulldozers passent au travers d’un grillage de protection, similaire à celui séparant Israël de la bande de Gaza.

Selon l’armée israélienne, durant leur incursion nocturne, les soldats « ont localisé et frappé de nombreux terroristes, leurs infrastructures et des positions de lancement de roquettes antichars, et opéré pour préparer le champ de bataille ».

200 otages

Le 25 octobre, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait confirmé la préparation d’une offensive terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza. « Quand, comment, combien, et les considérations que nous prenons en compte, je ne peux pas rentrer dans le détail », avait-il indiqué.

Une offensive terrestre s’annonce difficile dans ce territoire très densément peuplé, truffé de tunnels où le Hamas cache armes et combattants, et en présence de plus de 200 otages. Elle inquiète une grande partie de la communauté internationale.

Emmanuel Macron a jugé qu’une offensive terrestre « massive » dans la bande de Gaza serait une « erreur ». Son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi a, lui, appelé à éviter une « invasion terrestre de Gaza ».

« Pause humanitaire »

Aux États-Unis, le président Joe Biden a affirmé qu’Israël avait « le droit » et « la responsabilité » de se défendre mais qu’il devait faire tout son possible « pour protéger les civils innocents ». Il a toutefois assuré ne pas avoir « exigé » de Netanyahu qu’il retarde son éventuelle offensive jusqu’à la libération des otages aux mains du Hamas. Pour Washington, un cessez-le-feu « à ce stade ne bénéficierait qu’au Hamas ». La Maison Blanche a suggéré plutôt des « pauses » pour faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire.

Réunis en sommet à Bruxelles le 26 octobre, les 27 pays de l’Union européenne vont débattre de cet appel à une « pause humanitaire ». Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait appelé mardi à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » et condamné les « violations claires du droit humanitaire » dans le territoire palestinien, provoquant la colère d’Israël.

(Avec AFP)