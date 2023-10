Vente des objets privés de Léopold Sédar Senghor : les coulisses des négociations

L’ancien président du Sénégal Léopold Sédar Senghor, avec sa femme Colette, le 11 mai 1989, devant leur maison de Verson, en France. © MYCHELE DANIAU / AFP

Marième Soumaré

Publié le 25 octobre 2023







Les bijoux et décorations militaires appartenant au premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor et à son épouse Colette ne seront pas dispersés. « Un accord à l’amiable » entre l’État sénégalais et la maison de vente Caen Enchères a en effet été trouvé le 23 octobre.