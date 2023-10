En RDC, deux cadres de l’UDPS pour diriger la campagne de Félix Tshisekedi

Acacia Bandubola et Jacquemain Shabani. © Montage JA – DR

Vincent Duhem Publié le 25 octobre 2023







Comme pour partager les pouvoirs et, peut-être, ménager les susceptibilités, Félix Tshisekedi a préféré installer une direction collégiale à ce poste aussi stratégique que convoité. C’est donc un duo qui a été chargé par le président de diriger sa campagne pour l’élection présidentielle du 20 décembre. Jacquemain Shabani et Acacia Bandubola sont tous deux des cadres de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, au pouvoir).