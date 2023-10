Chez Air Sénégal, Alioune Badara Fall, un DG en quête d’alliances

Badara Fall est le directeur général d’Air Sénégal depuis juillet 2022 © MONTAGE JA : AIR SENEGAL

Nelly Fualdes Publié le 25 octobre 2023 Lecture : 6 minutes.







L’accord est en cours de finalisation. Air Sénégal et Air Côte d’Ivoire s’apprêtent à implémenter un partage de codes valable sur l’ensemble de leurs réseaux respectifs, offrant notamment la carte régionale et Johannesburg aux passagers d’Air Sénégal, et l’Europe ainsi que New York à ceux d’Air Côte d’Ivoire. Le contrat, qui devrait pouvoir être appliqué fin novembre, prévoit en outre un volet de maintenance, avec la mise en commun des pièces détachées, et l’achat groupé de services.