Comment IFC et OCP espèrent booster les filières agricoles en Afrique

Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP, et Makhtar Diop, DG d’IFC. © DR

Estelle Maussion Publié le 25 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







Une enveloppe de 800 millions de dollars (environ 750 millions d’euros) et une stratégie centrée sur les chaînes de valeur. Ce sont les deux composantes clés de la plateforme annoncée, en marge des dernières assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) organisées à Marrakech, au Maroc, à la mi-octobre, par ses deux promoteurs, IFC, la filiale de la BM consacrée au secteur privé, et OCP, le géant marocain des phosphates dirigé par Mostafa Terrab.

A lire : Fin de la période dorée pour le géant marocain OCP