Afrique du Sud, Maroc, Côte d’Ivoire… Où vivent les milliardaires africains

© MONTAGE JA : AdobeStock

Maÿlis Dudouet Publié le 25 octobre 2023 Lecture : 1 minute.







À eux tous, ils pèsent 2 400 milliards de dollars. C’est un tout petit peu plus que le PIB de la Russie en 2022, selon les chiffres de la Banque mondiale. Les 138 000 millionnaires et 23 milliardaires répartis sur le continent sont au cœur du dernier rapport « Africa Wealth Report 2023 », du cabinet de conseil Henley & Partners.

Le Maroc dans le « Big 5 »

Premier enseignement, le nombre de millionnaires résidant en Afrique a diminué de 12 % entre 2012 et 2022, notamment en raison de l’émigration d’une partie d’entre eux. À en croire les experts d’Henley & Partners, certains se sont installés au Royaume-Uni, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis. Les milliardaires africains sont encore plus nombreux à avoir choisi l’expatriation. Sur les 52 qui sont nés en Afrique, seulement 23 y vivent encore.

Deuxième élément saillant à retenir de ce rapport, pas moins de 90 % des milliardaires africains vivent dans cinq pays : l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc. Ces « Big 5 » qui accueillent également plus de la moitié des personnes les plus riches d’Afrique. Si Kigali, en 17e position de ce classement des millionnaires, se classe derrière la Mauritanie, l’Algérie ou encore la Côte d’Ivoire, le Rwanda n’en est pas moins le pays où le nombre de millionnaires a le plus progressé en dix ans.

Au-delà du « palmarès », dont nous détaillons ici en infographies l’essentiel des enseignements à retenir, nous avons également repris les chiffres publiés dans le « Rapport mondial sur l’évasion fiscale 2024 », publié par l’Observatoire européen de la fiscalité. Selon les experts qui ont étudié les fortunes de 11 milliardaires vivant en Afrique subsaharienne, ceux-ci versent quelque 100 millions de dollars d’impôts et taxes aux États dans lesquels ils résident. Selon eux, en cas d’instauration d’un impôt sur la fortune d’un montant de 2 %, les ressources fiscales obtenues s’élèveraient à 900 millions de dollars.

© JA

© JA