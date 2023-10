La CAN, le grand défi de Robert Beugré Mambé

Passation de pouvoir entre Patrick Achi et Robert Mambé Beugré à Abidjan, le 17 octobre 2023. © Primature CI

Luc-Roland Kouassi - à Abidjan Publié le 23 octobre 2023 Lecture : 2 minutes.







À Abidjan, personne n’a officiellement lié la mise à l’écart de Patrick Achi, désormais ancien Premier ministre, à la débâcle du stade d’Ebimpé. Mais tout le monde avait à l’esprit que la nomination de son successeur Robert Beugré Mambé est intervenue presque un mois jour pour jour après l’arrêt d’un match de football à cause de la pluie. Et que le nouveau Premier ministre récupère le portefeuille des Sports, jusque-là confié à Paulin Danho.

Sanctions

Le 12 septembre, la rencontre amicale entre la Côte d’Ivoire et le Mali, disputée au stade olympique Alassane-Ouattara d’Ebimpé, situé au nord d’Abidjan, a en effet dû être stoppée en raison des intempéries après seulement 45 minutes de jeu. Une forte pluie avait inondé la pelouse, ce qui avait laissé entrevoir un problème de drainage.

Dans un premier temps, Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement avait déclaré face à la presse qu’ « aucune tête ne serait coupée » à cause « d’événements naturels « . Mais à quatre mois de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), l’affaire avait fait grand bruit, et des voix se sont bientôt élevées sur les réseaux sociaux pour rappeler qu’un milliard de francs CFA avait été investi dans la rénovation de la pelouse par l’Office national des Sports (ONS), qui dépend du ministère des Sports.

La directrice de l’ONS, Mariame Yoda Koné, est alors limogée. Un mois plus tard, c’est au tour de Paulin Danho d’être démis de ses fonctions pour sa responsabilité dans le fiasco d’Ebimpé en tant que ministre de tutelle. Des soupçons de malversations au sein de son département et des institutions affiliées sont également apparus. Et Patrick Achi ? Paye-t-il un manque de fermeté dans la gestion de dossiers importants, comme la préparation de la CAN ?

Compliment appuyé

« La mission à court terme de ce nouveau gouvernement est la CAN », soutient le politologue Geoffroy-Julien Kouao, qui fait partie de ceux qui voient dans le remaniement de mi-octobre « une sanction politique » à l’endroit d’Achi. « Alassane Ouattara semble avoir trouvé le profil idéal pour une bonne organisation de la compétition en la personne de Robert Beugré Mambé », ajoute-t-il. Deux jours après la nomination de ce dernier, le chef de l’État ivoirien lui a adressé un compliment appuyé à l’issue du conseil des ministres : « Je rappelle qu’en 2017, alors ministre des jeux de la Francophonie, vous avez en très peu de temps permis à notre pays d’organiser avec grand succès la 8e édition de ces jeux. »

À l’époque, gouverneur du district d’Abidjan depuis 2011, Robert Beugré Mambé officiait aussi comme ministre auprès du président de la République chargé des jeux de la Francophonie depuis 2016. « En décidant de prendre le portefeuille des sports, vous faites acte de responsabilité face à l’enjeu que constitue la parfaite organisation de la 34ème CAN qui se tiendra dans notre pays », a ajouté Alassane Ouattara le 18 octobre.

Robert Beugré Mambé sera secondé par Silas Adjé Metch, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d’Ivoire en RDC, au Rwanda et au Burundi en qualité de ministre délégué. Peu connu du grand public, le diplomate devra appuyer le Premier ministre dans la redynamisation du Comité d’organisation de la CAN (Cocan), il devra assurer le suivi des travaux d’aménagement des stades sélectionnés pour la CAN et la préparation des Éléphants, les joueurs de l’équipe nationale.