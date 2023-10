Au Togo et au Bénin, les consommateurs débarrassés des frais d’itinérance

À Porto Novo. © Jean Claude MOSCHETTI/REA

Charles Djade - à Lomé Publié le 23 octobre 2023 Lecture : 4 minutes.







Le 18 octobre, à Lomé, Michel Yaovi Galley, directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes (Arcep) du Togo, et Hervé Coovi Guedegbé, secrétaire exécutif du gendarme béninois des télécoms ont entériné la réduction des frais d’itinérance (roaming en anglais) des données. Cet accord offre aux usagers la possibilité de pouvoir appeler et être appelés dans et hors de la zone de couverture de son opérateur sans payer de frais supplémentaires.

Jusqu’à 80 % de réduction