Au Togo, un sommet pour soutenir les transitions en Afrique

Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères, souhaite la pérennisation du Forum de Lomé pour la paix et la sécurité, rendez-vous diplomatique qui permet notamment de « formuler des solutions » aux différents acteurs africains, selon lui. © DR

Benjamin Roger - envoyé spécial à Lomé Publié le 21 octobre 2023 Lecture : 2 minutes.







Depuis la vague de coups d’État dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, partie du Mali en 2020, rares sont les dirigeants de la région à avoir maintenu un lien de confiance avec les militaires putschistes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou encore en Guinée. Faure Essozimna Gnassingbé en fait partie.

Se posant volontiers en médiateur entre ses pairs de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et ceux en treillis, le président togolais joue ouvertement la carte du dialogue et de la conciliation – quitte, parfois, à agacer certains de ses homologues partisans d’une ligne plus dure à l’égard des putschistes.