Centrale thermique d’Owendo gérée par SEEG au Gabon. © Phototheque VEOLIA – Christophe Majani d’Inguimbert.

Bilal Mousjid Publié le 24 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







Au Gabon, les délestages continuent, entretenant la colère de la population. Porté récemment à la tête de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), Joël Lehman Sandoungout hérite d’un poste sous haute tension, comme en témoigne une nouvelle vague de protestation dans plusieurs villes contre des coupures d’électricité « qui semblent de plus en plus s’éterniser », rapporte la presse locale.