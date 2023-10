Des bijoux et des décorations de Léopold Sédar Senghor vendus aux enchères

Le président Léopold Sédar Senghor est mort le 20 décembre 2001 à Verson, en France, où il s’était retiré depuis son départ volontaire du pouvoir, le 31 décembre 1980. © Glez

Selon les pays, la question de la propriété des « cadeaux diplomatiques » fait plus ou moins grincer des dents. Ces objets ou animaux offerts par les représentants d’un État à ceux d’un autre État suscitent généralement des soupçons de corruption, comme ce fut le cas dans l’« affaire des diamants ». En 1979, l’hebdomadaire français Le Canard enchaîné avait écrit que l’ancien président centrafricain Jean-Bedel Bokassa avait remis des diamants de grande valeur à Valéry Giscard d’Estaing, alors ministre français de l’Économie et des Finances. Circulera alors l’information que « VGE », à la tête de la France, était en quête de réélection. Il sera battu en 1981.

Un collier en or, des perles, des bagues en vermeil…

Si les chefs d’État occidentaux cèdent en général ces cadeaux « encombrants » à un musée ou les vendent pour des causes caritatives, c’est bien sous couvert de la succession de Léopold Sédar Senghor que vont être mis aux enchères des cadeaux diplomatiques reçus, dans le cadre de ses fonctions, par l’ancien président du Sénégal décédé en 2001, dans la localité normande de Verson.

Ce 21 octobre 2023, dans l’Hôtel des ventes de la ville de Caen, les 200 lots comprendront notamment un collier égyptien en or de 18 carats orné des symboles de l’Égypte antique, reçu en 1967 au titre de l’attribution de l’Ordre du Nil, collier dont le prix est estimé entre 10 000 et 15 000 euros, soit près de 10 millions de francs CFA. Enthousiaste, le commissaire-priseur précise qu’il n’a jamais vu un tel objet passer aux enchères.

La salle des ventes précise que d’autres articles sont mis à des prix plus abordables, telle cette boîte ronde gravée du nom de Valéry Giscard d’Estaing, dont la valeur est estimée entre 400 et 600 euros. Des bagues en vermeil et un collier de perles seront même respectivement proposés à partir de 30 et 40 euros. Les férus d’Histoire et autres fétichistes du passé pourront acquérir des décorations militaires ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor.

Cette vente n’est pas la première, un tableau de Pierre Soulages acquis par Senghor – cette fois à titre personnel, en 1956 – ayant été vendu récemment pour 1,5 million d’euros. Elle ne sera pas non plus la dernière, une cession d’une partie de la bibliothèque personnelle de l’ancien poète président étant prévue en janvier 2024.