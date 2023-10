Ouganda, Kenya, Tanzanie… La RDC acte la fin des frais de visas avec ses voisins

Aéroport international de Kinshasa-N’Djili, le 15 août 2020. © Arsène Mpiana/AFP

Salimata Koné Publié le 23 octobre 2023 Lecture : 2 minutes.







Finis les frais de visa entre la RDC et l’Ouganda. Réunis à Kinshasa, lors de la huitième session de la grande commission mixte, du 12 au 14 octobre, l’Ouganda et la RDC ont annoncé l’exemption de visa pour leurs citoyens respectifs.

Les Congolais n’auront plus à débourser entre 50 et 100 dollars (selon la durée du séjour) de frais de visa pour se rendre en Ouganda, dont le ministère des Affaires étrangères espère que cette décision « stimule le commerce et renforce les relations bilatérales entre les deux pays ».

Tous deux membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC, en anglais), aux côtés du Kenya, du Soudan du Sud ou encore du Burundi, l’Ouganda et la RDC ne font qu’appliquer les textes sur la libre circulation des biens et des personnes, à l’intérieur des frontières de ladite organisation, que Kinshasa a intégrée en 2022.

Négociations individuelles

Avec 98 millions d’habitants, la RDC est un marché juteux pour ses nouveaux partenaires. La RDC importe beaucoup de produits depuis les États membres de l’EAC. Les échanges entre les membres de la communauté ont atteint 10,9 milliards de dollars en 2022 selon Peter Mathuki, secrétaire général de l’organisation.

Toutefois, d’après l’article 7 du protocole du marché commun, il revient aux États d’appliquer les exemptions de visas. « La garantie de la libre circulation des personnes n’est cependant pas un droit absolu car elle est soumise à des limitations imposées par l’État partenaire d’accueil pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique », rappelle le document. C’est donc à la RDC de négocier individuellement la question des visas avec ses partenaire de l’EAC.

Avant l’Ouganda, le président kényan, William Ruto, avait annoncé, le 1er septembre, la fin du visa pour les ressortissants congolais qui souhaitaient se rendre dans son pays. Au Sommet africain pour le climat, qui s’est déroulé du 4 au 8 septembre à Nairobi, il est revenu sur les liens qui unissent l’Afrique au reste du monde. « Il n’est pas juste d’exiger un visa quand une personne veut rentrer à la maison », a-t-il déclaré.

Sécuriser la frontière avec l’Ouganda

Une exemption a aussi été ratifiée par la Tanzanie et est entrée en vigueur le 1er septembre, se félicite le secrétariat de l’EAC à Arusha.

La réunion de la huitième commission mixte a aussi permit à l’Ouganda et à la RDC d’aborder la question de la sécurisation de leur frontière commune. Les militaires ougandais interviennent dans cette région, depuis le mois de mars 2023, au côté des Congolais pour y maintenir une relative stabilité. Au moment de l’entrée de la RDC au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est, la question de l’insécurité du pays avait suscité de la méfiance chez ses voisins.