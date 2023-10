Un an après le « jeudi noir », N’Djamena entre craintes et quête de vérité

Un an après les manifestations et leur répression, qui auraient fait des centaines de morts au Tchad, aucun rapport d’enquête indépendant n’a encore été publié. Et les souvenirs de ce sanglant 20 octobre 2022 sont loin d’être effacés.