[Vidéo] Israël – Palestine : Benzema, Jabeur, Salah… Des sportifs au cœur des polémiques

Alexis Billebault

et Emeline Wuilbercq Publié le 20 octobre 2023 Lecture : 4 minutes.







Le conflit entre Israël et le Hamas continue de susciter de nombreuses réactions au sein des milieux politiques et diplomatiques, mais également parmi la société civile. Plusieurs sportifs africains ou d’origine africaine, dont certains footballeurs à la notoriété mondiale, ont communiqué, essentiellement via les réseaux sociaux, afin d’exprimer leurs positions.

En France, le footballeur algérien Youcef Atal a ainsi été suspendu jusqu’à nouvel ordre par son employeur, l’OGC Nice, et est visé par une enquête préliminaire pour « apologie du terrorisme ». Le défenseur avait relayé sur Instagram, le 12 octobre dernier, une vidéo du prédicateur gazaoui Mahmoud Al-Hasanat dans laquelle ce dernier avait déclaré : « Que Dieu envoie un jour noir aux juifs. » Atal avait supprimé ce message et s’était excusé, mais la justice a décidé de se saisir de ce partage de vidéo. Des supporters du club ont par ailleurs demandé la résiliation de son contrat.

Il est également beaucoup question de l’ancien international français d’origine algérienne Karim Benzema. Celui-ci a publié, le 15 octobre, un message sur X. « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. » L’ex-joueur de Lyon et du Real Madrid, qui évolue depuis le mois de juillet à Al-Ittihad Djeddah (Arabie Saoudite) a été ciblé par Gérald Darmanin sur la chaîne CNews. Le ministre de l’Intérieur français l’a accusé « d’avoir des liens notoires avec les Frères Musulmans. »

La député européenne Les Républicains (LR) Nadine Morano l’a défini comme « un élément de propagande du Hamas », et le publicitaire Frank Tapiro de « collabo » et de « complice du terrorisme. La sénatrice (LR) Valérie Boyer a quant a elle demandé, si les faits avancés par Gérald Darmanin sont avérés, que la nationalité française de l’ancien capitaine du Real Madrid lui soit retirée – ce qui est juridiquement impossible puisque Benzema est né en France -, ainsi que son Ballon d’Or 2022.

Réactions en Allemagne

L’attaquant, comme l’a annoncé son avocat Maître Hugues Vigier, va déposer plainte en diffamation contre Nadine Morano et Frank Tapiro, et réfléchit également à attaquer en justice le ministre de l’Intérieur. « Karim Benzema réfute tout lien avec les Frères Musulmans. Il vit d’ailleurs aujourd’hui en Arabie Saoudite, un des pays qui a classé comme terroriste cette organisation, ce que n’a jamais fait la France. » Par ailleurs, l’ancien international israélien David Aouate a posté sur X un message adressé à Benzema après le tweet de ce dernier. « Tu n’es qu’un fils de p… », en cinq langues (hébreu, arabe, français, anglais et espagnol).

Youcef Atal n’est pas le seul joueur à avoir été suspendu par son club. Ainsi, l’international néerlandais d’origine marocaine Anwar El Ghazi a été prié de rester chez lui par les dirigeants de Mayence (Allemagne), après avoir, toujours sur les réseaux sociaux, écrit que le conflit entre Israël et le Hamas « n’est pas une guerre », mais « un génocide » et « une destruction massive », des propos jugés « inacceptables » par le club. Deux autres footballeurs évoluant en Allemagne ont également posté des commentaires qui ont beaucoup fait réagir.

C’est le cas du défenseur international marocain Noussaïr Mazraoui, qui évolue au Bayern Munich, et qui a partagé plusieurs messages sur Instagram, dont une vidéo soutenant « les frères opprimés en Palestine à remporter la victoire. » Mazraoui a été convoqué par ses dirigeants à son retour de sélection, mais le fan club officiel Bayern Israël, imité par le député chrétien démocrate (CDU) Johannes Steiniger, a demandé son renvoi de l’effectif. Plusieurs médias allemands, dont Bild, ont également réclamé des sanctions contre le défenseur des Lions de l’Atlas.

Le Tunisien Aïssa Laïdouni (Union Berlin) a posté un message de soutien, assorti du drapeau palestinien, alors que son club avait exprimé sa solidarité avec Israël en affichant un drapeau de l’État hébreu sur les réseaux sociaux. Plusieurs supporters berlinois ont demandé des sanctions, allant même jusqu’à la résiliation de son contrat. Toujours parmi les footballeurs, les Marocains Hakim Ziyech (Galatasaray Istanbul), Zakaria Aboukhal (Toulouse FC) et Abdelhamid Sabiri (Al-Fayah, Arabie Saoudite), le Malien Mouctar Diakhaby (Valence CF) et l’international français d’origine algérienne Nabil Fekir (Betis Séville) ont également exprimé leur soutien envers les Palestiniens.

Ons Jabeur critiquée

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur, qui occupe la 7e place du classement mondial, l’a également fait sur Instagram. « Ce que vivent les Palestiniens depuis 75 ans est indescriptible. Ce que vivent les citoyens innocents est indescriptible, quelle que soit leur religion et quelles que soient leurs origines… La violence ne mènera jamais à la paix… Nous souhaitons tous parvenir à la paix. La paix est tout ce dont nous avons besoin et ce que nous méritons. Arrêtez la violence. Liberté pour la Palestine. »

Une déclaration qui a fait réagir Avi Peretz, le président de l’Association israélienne de tennis (ITA). « Cette joueuse de tennis se bat, incite et soutien une organisation terroriste et un nazi. Nous sommes heureux qu’elle soit en minorité comparé aux autres athlètes sains d’esprit dans le monde. » L’ITA a saisi l’Association des joueuses de tennis (WTA) et la Fédération internationale de tennis (ITF) afin de réclamer des sanctions comme la joueuse. Celle-ci a reçu le soutien du ministère des Sports tunisien. Son compatriote Ahmed Ayoub Hafnaoui, champion du monde et olympique de natation, a également affiché sur les réseaux sociaux son soutien à la Palestine.

Le footballeur égyptien Mohamed Salah, capitaine de la sélection nationale et attaquant de Liverpool (Angleterre) est la dernière grande personnalité sportive à s’être exprimée sur le conflit. Dans une vidéo, le Pharaon a plaidé pour « la fin des massacres », regretté « la violence, le chagrin et trop de brutalité », et réclamé que l’aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza.