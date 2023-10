Au Cameroun, les obsèques très politiques d’Ousmanou Abbo

L’homme d’affaires camerounais El Hadj Mohamadou Ousmanou Abbo, en 2020. © DR

Yves Plumey Bobo Publié le 20 octobre 2023 Lecture : 4 minutes.







Les obsèques du puissant homme d’affaires, multimilliardaire et membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir), El Hadj Mohamadou Ousmanou Abbo, ont été officialisées par Paul Biya, président de la République. Dans une note du 17 octobre, signée par Sylvain Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, et transmise à Jeune Afrique, il est recommandé à sept ministres et à de hautes personnalités du parti de prendre, « chacun en ce qui le concerne toutes les dispositions utiles pour le bon déroulement de ces obsèques ».

