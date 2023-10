Le foot, outil d’émergence géopolitique du Maroc

Le roi du Maroc Mohammed VI pose avec les joueurs de l’équipe nationale de football du pays au palais royal de Rabat, à leur retour après la Coupe du monde 2022 au Qatar. © MAP

Omar Kabbadj Publié le 21 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







Ce fut une semaine historique pour le Maroc et son football. Le 27 septembre dernier, le royaume décrochait l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, 37 ans après la dernière édition à s’être déroulée sur son sol, en 1988.

L’euphorie de la nouvelle n’était même pas retombée que, le 4 octobre, le pays se voyait attribuer l’a co-organisation de la Coupe du monde 2030, aux côtés de cinq autres pays – l’Espagne, le Portugal, ainsi que l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay pour les matchs inauguraux – transformant ainsi en réalité un rêve caressé par les décideurs marocains deux décennies durant. Au bout de sa sixième candidature (1994, 1998, 2006, 2010 et 2026), Rabat peut enfin cocher cette case, synonyme de victoire politique et diplomatique.