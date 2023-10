Le retrait de la Monusco, la fin de 25 ans d’inefficacité dans l’est de la RDC ?

© MONTAGE JA /

Maÿlis DUDOUET Publié le 21 octobre 2023







La Monusco est désormais sommée de partir. C’est le message qu’à réitéré Félix Tshisekedi, le 21 septembre dernier, lors de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York. Le chef de l’État congolais a eu des mots très durs à l’encontre de la mission onusienne qu’il accuse de ne pas avoir « réussi à faire face aux rébellions et conflits armés » qui déchirent le pays, en particulier les provinces de l’Est, en un quart de siècle de présence en RDC. « Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité », a ajouté le président, jugeant que le plan de désengagement prévoyant un retrait à l’horizon 2024 était « anachronique ». Pour Félix Tshisekedi, les Casque bleus doivent commencer à quitter le pays dès décembre prochain.

Accélération du calendrier